ВМС Украины приступили к разминированию устья Дуная

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Терещук. По его словам, после того, как в украинской дельте Дуная были обнаружены четыре морские мины времен Великой Отечественной войны, областные власти попросили о помощи военных моряков.

И результаты не заставили себя ждать. За первые же дни было обнаружено и обезврежено несколько мин. Всего же планируется просканировать участок от 110 до 116 километра реки.

При этом, по официальной информации, работы ведутся в сотрудничестве с румынскими пограничниками.

Отметим, что откуда в Дунае взялись морские «рогатые» мины, пока непонятно. Ведь, за исключением первых дней войны, флотские операции в устье Дуная в годы Великой Отечественной войны практически не велись. Да и мины рассчитаны на большие суда с большой осадкой, а не небольшие речные бронекатера. Поэтому в минировании устья реки, особенно подобными минами, не было никакого смысла.