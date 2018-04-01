Православные верующие отмечают Проводы

В последний день Светлой Седмицы многие православные города Одессы отмечают Родительский день или, как ещё называют этот праздник – Проводы. Сегодня я вместе со своей семьей и тысячами верующих молимся в храмах, вспоминаем и чтим память наших родных и близких, которых нет уже рядом с нами. Однако, согласно церковной традиции, праздник Радоницы принято отмечать на девятый день после Светлого Христова Воскресения, который в этом году приходится на 8 апреля. В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с теми, кто уже оставил этот мир. История этого праздника основывается на Евангельских событиях с Фомой Неверующим. Считается, что воскресший Иисус на восьмой день явился апостолам. Среди них был апостол Фома, который не присутствовал при предыдущих явлениях Христа, поэтому усомнился в Его воскрешении. В ответ на это Иисус предложил ему притронуться к Его ранам, чтобы убедиться, что это действительно он. После этого Фома уверовал в то, что Христос действительно воскрес. Таким образом, эта история обретает смысл победы над смертью.

Иоанн Златоуст писал: «Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага». — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, инициатор строительства первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской школы Сергей Кивалов.