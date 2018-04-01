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  • Дата: Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38

Объявлен первый отборочный тур вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя»

Категория: Новости / История и культура

Объявлен первый отборочный тур вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя»

По инициативе и при поддержке почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова объявляется 6-ой общегородской конкурс на лучшее исполнение песни об Одессе «Пою о тебе я, Одесса моя», посвященный Дню города – 2 сентября 2018 года.

Первый отборочный тур состоится 21 апреля 2018 года в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу улица Академическая, 2 в 11:00.

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие.

Победители конкурса будут удостоены премий.

Обращайтесь по телефону 093-530-79-49 и 067-395-25-57.



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