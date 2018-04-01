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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Трагедия произошла на Киевской трассе

Категория: Новости


Трагедия произошла на Киевской трассе

По информации ГУНП, накануне на трассе «Киев-Одесса» в районе села старые Маяки автомобиль «Renault» на полной скорости врезался в металлический «отбойник».

В результате находившийся в салоне десятилетний мальчик погиб, а еще трое пассажиров — женщина и двое мужчин с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Женщина водитель автомобиля, которая, собственно, и допустила столкновение, практически не пострадала.

Что стало причиной ДТП, выясняет следствие.



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