Трагедия произошла на Киевской трассе

По информации ГУНП, накануне на трассе «Киев-Одесса» в районе села старые Маяки автомобиль «Renault» на полной скорости врезался в металлический «отбойник».

В результате находившийся в салоне десятилетний мальчик погиб, а еще трое пассажиров — женщина и двое мужчин с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Женщина водитель автомобиля, которая, собственно, и допустила столкновение, практически не пострадала.

Что стало причиной ДТП, выясняет следствие.