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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

К единому диспетчерскому центру «Скорой помощи» подключен новый район

Категория: Новости


К единому диспетчерскому центру «Скорой помощи» подключен новый район

Уже третий по счету. На сей раз им стал Белгород-Днестровский район. Ранее были подключены Беляевский и Овидиопольский районы.

Напомним, что открытие центра состоялось 21 марта. Тогда он охватывал только Одессу, Южный и Черноморск.

Затем, 6 апреля подключили пригородные Беляевский и Овидиопольский районы. И вот теперь, 15 апреля, очередь дошла до Белгорода-Днестровского.

Напомним, что губернатор пообещал, что до конца года к единому диспетчерскому центру будут подключены все районы области.



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