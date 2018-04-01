К единому диспетчерскому центру «Скорой помощи» подключен новый район

Уже третий по счету. На сей раз им стал Белгород-Днестровский район. Ранее были подключены Беляевский и Овидиопольский районы.

Напомним, что открытие центра состоялось 21 марта. Тогда он охватывал только Одессу, Южный и Черноморск.

Затем, 6 апреля подключили пригородные Беляевский и Овидиопольский районы. И вот теперь, 15 апреля, очередь дошла до Белгорода-Днестровского.

Напомним, что губернатор пообещал, что до конца года к единому диспетчерскому центру будут подключены все районы области.