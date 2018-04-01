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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Для обеспечения общественного порядка в первую декаду мая в Одессу привлекут дополнительные подразделения из других регионов

Категория: Новости


По неофициальной информации, соответствующее решение уже принято руководством МВД.

Что же касается ГУНП в Одесской области, то его руководство пока предпочитает не сообщать не только детали подготовки, но и точное число сотрудников, которые будут задействованы для обеспечения общественного порядка.

Отметим, однако, что практика привлечения дополнительных подразделений полиции и Нацгвардии в Одессу в начале мая практикуется уже, по меньшей мере, три последних года.

Напомним, что основное внимание правоохранителей (да и не только их) приковано к тому, что будет происходить 2 мая на Куликовом поле и 9 мая на Аллее Славы. 



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