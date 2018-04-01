Одесские нардепы получили больше 600 тысяч компенсации за аренду жилья в Киеве за первый квартал 2018 года

За первый квартал 2018 года нардепы-одесситы получили больше 600 тысяч компенсации за аренду жилья в Киеве. Одиннадцать из шестнадцати народных депутатов, избранных представлять интересы жителей Одесской области в парламенте Украины, воспользовались правом на компенсацию средств за аренду жилья или съем гостиничного номера.

Соответствующую информацию предоставил аппарат Верховной Рады Украины.

Согласно опубликованным данным, 11 из 16 нардепов-одесситов получили по 58 тысяч 500 гривен каждый, всего - 643 тыс. 500 гривен. Всего таким правом воспользовались 176 нардепов из 450.

Среди тех, кто представляет Одессу и область, Дмитрий Голубов, Геннадий Чекита, Александр Урбанский ("Блок Петра Порошенко "Солидарность"); Евгений Дейдей, Павел Унгурян, Сергей Фаермарк ("Народный фронт"); Николай Скорик ("Оппозиционный блок"); Александр Пресман, Виталий Барвиненко, Антон Киссе, Василий Гуляев ("Видродження").

При этом у Александра Пресмана, согласно последней декларации, имеется квартира в Киеве площадью 43,4 квадратных метра.

С 2016 года квартира в столице есть и у Виталия Барвиненко - площадью 27,9 квадратных метра.

Жилье в Киеве есть у супруги нардепа Антона Киссе.

Не получили компенсацию в январе-марте 2018 только пять одесских нардепов: Иван Фурсин ("Воля народа"), Эдуард Матвийчук (внефракционный), Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко"), Сергей Кивалов ("Оппозиционный блок") и Леонид Климов ("Видродження").

Отметим, что народный депутат Сергей Кивалов на протяжении всех каденций в Верховной Раде не получал компенсацию, а часть заработной платы передает на благотворительность. Ежемесячно около 200 детей-сирот, обучающихся в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Юридическом колледже получают стипендию президента вуза.

Напомним, нардепы-одесситы получили почти 2 миллиона гривен компенсации проживания в Киеве за 2017 год.