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  • Просмотров: 56
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Сначала года в регионе выписано почти четверть миллиона рецептов на «доступные лекарства»

Категория: Новости


По информации областной администрации, в 2018 году врачи региона уже выписали пациентам двести тридцать девять тысяч рецептов по программе «Доступные лекарства».

При этом, восемьдесят процентов из них - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а оставшиеся двадцать - на лечение астмы м диабета.

Отметим, что по данным пресс-службы областной администрации, в регионе на реализацию данной программы предусмотрено почти шестьдесят миллионов гривен.

Добавим, что особое внимание уделяется увеличению числа аптек, задействованных в программе «Доступные лекарства».



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