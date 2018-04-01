Сначала года в регионе выписано почти четверть миллиона рецептов на «доступные лекарства»

По информации областной администрации, в 2018 году врачи региона уже выписали пациентам двести тридцать девять тысяч рецептов по программе «Доступные лекарства».

При этом, восемьдесят процентов из них - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а оставшиеся двадцать - на лечение астмы м диабета.

Отметим, что по данным пресс-службы областной администрации, в регионе на реализацию данной программы предусмотрено почти шестьдесят миллионов гривен.

Добавим, что особое внимание уделяется увеличению числа аптек, задействованных в программе «Доступные лекарства».