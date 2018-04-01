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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе в ДТП попал автобус с людьми. Пострадало одиннадцать человек

Категория: Новости / Происшествия


В Одессе в ДТП попал автобус с людьми. Пострадало одиннадцать человек

Происшествие произошло около шести тридцати утра на пересечении улиц Кордонной и Корнюшина.

Там грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с автобусом Mercedes.

В результате пострадало одиннадцать человек, в том числе, по имеющимся данным, несовершеннолетний ребенок.

Согласно информации Патрульной службы, виновником ДТП стал водитель автомобиля, который, двигаясь по Кордонной, не предоставил права преимущественного проезда автобусу, который двигался по Корнюшина.

Проводится расследование.

Добавим, что сегодня на аппаратном совещании было отмечено, что данный участок является аварийноопасным, и поэтому и там необходимо принять меры к снижению аварийности. В качестве таковых предложено установить разделительное ограждение. Правда, этот вопрос нуждается в согласовании с ГУНП.



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