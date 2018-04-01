В Белгород-Днестровском районе найдено тело пропавшего рыбака

По информации ГСЧС, сегодня в результате поисковых мероприятий было, наконец, обнаружено тело рыбака, который еще 29 марта ушел на деревянной лодке рыбачить в Днестровский лиман и пропал.

Тело шестидесятичетырехлетнего мужчины было найдено в пятистах метрах от берега запутавшимся в рыболовецких сетях.

По данным ГСЧС, тело человека уже опознано родственниками.

Что стало причиной его гибели, выясняет следствие.

Напомним, что поиски были начаты еще тридцатого марта и велись вплоть до сегодняшнего дня. Было обследовано более тридцати километров прибрежной зоны.