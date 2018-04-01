С одесских улиц исчезнут сеточные мусорные контейнеры

Соответствующее решение принято сегодня в ходе аппаратного совещания.

По мнению городского руководства, в сетчатые контейнеры, предназначенные для сбора исключительно пластика, жители бросают весь бытовой мусор без разбора, что существенно портит вид городских улиц.

Впрочем, отказ от сетчатых контейнеров не означает отказа от идеи раздельного сбора мусора.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Александр Козловский, для этого будут использоваться обычные контейнеры разных цветов. На каждом будут наклейки с указанием, для какого именно вида бытовых отходов они предназначены.

Соответствующие изменения мусоровывозящие компании должны провести в ближайшее время – уже до начала летнего сезона.