СБУ призывает жителей Бессарабии сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населённых пунктах спецназовцев и военных

СБУ сообщает, что 17-20 апреля на юге Одесской области (Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) состоятся антитеррористические учения.

Учения будет проводить Антитеррористический центр при СБУ при участии подразделений СБУ, полиции и национальной гвардии Украины, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Вооружённых сил Украины.

Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населённых пунктах спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

«Просим соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами и взрывоопасными веществами», — говорится в сообщении силовиков.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства, подчеркнули в СБУ и попутно напомнили о необходимости сообщать об информации о причастности к диверсионно–разведывательным группам или террористическим группировкам.

В СБУ также напомнили, что в Одесской области установлен «жёлтый» уровень террористической угрозы.