Все рестораны и развлекательные центры на одесском побережье ждут тотальные проверки

На предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Такую задачу поставил на аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов.

При этом действовать муниципальные сотрудники будут в тесном сотрудничестве с ГСЧС.

Поводом к проведению проверок послужил недавний пожар в ресторане «Песок» на 13-й станции Большого Фонтана. При этом было особо отмечено, что прошлогодняя ситуация, когда пожары в развлекательных заведениях на побережье происходили регулярно, в этом году повториться не должна.

Добавим, что в ходе пожара пострадала и городская спасательная станция. И мэр намерен восстановить ее за счет виновников пожара.