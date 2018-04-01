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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

ДТП с участием трамвайного вагона произошло накануне в Лузановке

Категория: Новости


ДТП с участием трамвайного вагона произошло накануне в Лузановке

Там внезапно сошел с рельсов вагон, двигавшийся по маршруту №7 в сторону Пересыпи.

К счастью, в это время трамвай двигался с небольшой скоростью, и водитель успел быстро затормозить. Поэтому обошлось без пострадавших.

Что стало причиной происшествия, пока не сообщается.

Отметим, что чаще всего причинами подобных ситуаций становятся находящиеся на рельсах посторонние предметы.

Причем, как показывает практика, нередко их туда специально кладут из хулиганских побуждений.



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