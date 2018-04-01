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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Отныне коммунальщиков, производящих дорожные работы в черте города, будут охранять полицейские

Категория: Новости


Отныне коммунальщиков, производящих дорожные работы в черте города, будут охранять полицейские

С такой инициативой выступил городской голова Геннадий Труханов. Причиной тому стали случаи неадекватного поведения некоторых местных жителей. Как выяснилось в ходе совещания, уже дело доходило даже до стрельбы и поножовщины.

Суть конфликтных ситуаций была в том, что для того, чтобы не создавать транспортных заторов, ямочный дорожный ремонт было решено проводить в ночное время. И что вызывает возмущение и неадекватную реакцию у некоторых жителей окрестных домов.

В связи с этим городское руководство обратилось с просьбой к местным жителям потерпеть пару дней. Ведь ямочный ремонт проводится быстро, а приведение дорожного покрытия в проезжее состояние отвечает, прежде всего, интересам именно жителей, проживающих по соседству.



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