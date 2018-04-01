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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Пункт обмена валют на площади Деревянко «прикажет долго жить»?

Категория: Новости


Обменный пункт на площади Деревянко таки будет демонтирован. Об этом было заявлено в ходе аппаратного совещания в горсовете.

Как выяснилось, судебное решение по этому вопросу уже получено.

Правда, до этого судебные тяжбы длились более года. И не факт, что и принятое недавно решение не будет обжаловано.

Напомним, что демонтаж данного обменного пункта является частью программы реконструкции рынка, расположенного на площади Деревянко рядом с Домом Мебели.

Отметим, что реконструкция этого рынка затянулась на два месяца дольше запланированного срока. И в результате рынок стал больше напоминать какой-то торговый центр.

Во всяком случае, многие торговцы, которые работали там на протяжении многих лет и обеспечивали покупателей недорогой и качественной продукцией, места себе там после реконструкции так и не нашли.



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