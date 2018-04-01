10-рублевый разменный билет Одессы 1917 года и другие исторические ценности: сокровищницы 5 музеев пополнились новыми уникальными экспонатами

Бронзовая монета из древнегреческого города Истрия, датированная 475-460 гг. до н.э., медная монета IV в. до н.э. времен Филиппа II, отца Александра Македонского, с головой Аполлона на аверсе и всадником на реверсе… А еще — бронзовое орнаментированное кольцо, покрытое натуральной зеленой патиной.

Эти и другие исторические ценности Одесская таможня ГФС передала пяти музеям Украины.

Историко-культурной ценностью и музейными экспонатами признаны также 5 фотографических карточек. На них — перезахоронение лейтенанта Шмидта и троих матросов, расстрелянных на острове Березань в 1906 году. Как свидетельствует запись на обороте одной из фотографий, события происходят в 1917 году в Севастополе.

Немало историй могли бы рассказать и чеканенные в течение ХIV-ХIХ веков медные монеты времен Петра I, Екатерины II, Николая I и Николая II, а также серебряные венгерские динарии, прусские талеры, крейцеры времен Священной Римской империи и Австро-Венгерской империи, литовские и рижские солиды, польские монеты (трояки и шостаки).

В переданном нумизматическом разнообразии, по мнению специалистов, особое место занимают и первые советские деньги, которые называли в народе «совзнаками», «ленинскими деньгами» и «бабочками». Это банкноты 1919 года выпуска «Расчетный знак РСФСР» и их альтернатива — «Билет Государственного казначейства главного командования вооруженными силами на юге России».

И — напоследок: скромный по номиналу, но богатейший исторически — «Разменный билет города Одессы, 10 рублей 1917 года».

История с этими билетами интересна и необычна. Одесса, в которой в течение Первой мировой и Гражданской войн власть менялась 14 раз, испытывала острый недостаток наличности. Тогдашние газеты писали, что начиная с лета 1917 года в городе не было денег, чтобы платить зарплату. При этом одесситы стоически ну никак не признавали керенки. Одесские банки переживали не лучшие времена: очереди панически настроенных вкладчиков не расходились даже ночью.

12 декабря 1917г. на очередном экстренном совещании руководителей финансовых организаций, Городской Думы и Южного фронта было принято решение о выпуске в обращение одесских бон — разменных бумажных знаков, которые официально назвали «Разменный билет города Одессы». Одесситы новые деньги окрестили «Одесским рублем» и отдавали ему предпочтение как при советской власти в 1918 году, так и при австро-немецкой оккупации 1918 года, во времена Гетманщины и Петлюры, французской интервенции 1918-1919 годов и деникинском правлении в 1919 и 1920 годах. Кстати, «одесский рубль» пользовался спросом не только в Одессе, но и в Херсоне, Николаеве и Екатеринославе.

Откуда все вышеперечисленные ценности? Все они были изъяты одесскими таможенниками при попытках их незаконного вывоза за пределы Украины. После проведения культуроведческой экспертизы, соответствующих решений суда и Экспертно-фондового совета по вопросам бесплатной передачи изъятых или конфискованных культурных ценностей они и были переданы в разные музеи.