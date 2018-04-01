А вы определились с выбором лечащего врача?

Услуги, которые должны представлять врачи

Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, который будет представлять первичную медицинскую помощь и порядок представления первичной медицинской помощи. Эти документы регламентируют работу терапевтов, педиатров и семейных врачей. Здесь дано четкое перечисление услуг и определена культура взаимоотношений врача и пациентов. Все медицинские учреждения должны руководствоваться этим порядком при представлении первичной медпомощи. Отныне все украинцы могут свободно выбрать себе врача: терапевта для взрослого, педиатра для детей или семейного врача для всей семьи при условии, что избранное ими учреждение уже подключенное к системе «Электронное здоровье».

Почему необходимо заключать декларацию? Если вы подписали этот документ с избранным врачом, то этим вы ставите в известность государство через Национальную службу охраны здоровья Украины, что средства за ваше обслуживание должны поступать именно в обусловленное медучреждение. То есть декларация фактически – форма заявления на финансирование, и ее вам не надо будет переподписывать, она будет действовать до того времени, пока вы не решите сменить лечащего врача.

Обращаем ваше внимание, вы можете выбирать себе врача в любом медицинском учреждении, независимо от места прописки или проживания. Но при условии, что это медучреждение подключено к системе «Электронное здоровье». Это важно, потому что теперь ваши данные будут храниться не в шкафах и коробках, а в электронной системе.

Деньги идут за пациентом

Если вы избрали себе лечащего врача, подписали с ним декларацию – этим вы дали добро на финансирование государством конкретного врача. Национальная служба здоровья Украины будет направлять деньги в медицинское учреждение врачу, которого избрал конкретный человек.

Но при этом местные органы власти должны оказать поддержку в проведении этого важного мероприятия, в первую очередь, по подключению медучреждений к электронной системе охраны здоровья.

У жителей страны может возникнуть вопрос: а как срочно надо подписать декларацию с врачом? МОЗ предупреждает, что конечного срока подписаний деклараций нет. Однако желательно, чтобы к концу нынешнего года все жители подписали этот документ. Главное, чтобы каждый избрал врача, которому действительно доверяет.

Услуги, которые будут представлять врачи

На протяжении длительного времени терапевты, педиатры и семейные врачи будут следить за состоянием вашего здоровья и здоровья вашего ребенка, устанавливать диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические физиологические (во время беременности) состояния. При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лор, эндокринолог, хирург и др., или проконсультируется с ними относительно вашего лечения.

Избранный вами врач также будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья в том случае, если не требуется экстренная, специализированная или высокоспециализированная медпомощь.

Избранному вами врачу отведена важная роль в том, что он должен предупреждать болезнь, своевременно определить ее развитие и проконсультировать. Ваш врач выдаст вам необходимую справку, лист о нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и прочее.

В каждом медучреждении может создаться такая ситуация, когда одного врача многие знают и стараются с ним заключить декларацию. А как быть другим, малоизвестным? Порядком определено, что оптимальное количество пациентов для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта – 2ООО, педиатра – 900. Количество – не догма и может зависеть от социально-демографических, инфраструктурных и других условий территории, в границах которых живут люди. Скажем, семейный врач находится в селе, где проживает 2000 людей, естественно, все они смогут обслуживаться у него. Без медпомощи никто не останется.

Может возникнуть вопрос: будут ли врачи выезжать на вызов? Будут, но решение об этом принимает врач, а не пациент или работник регистратуры. Все, кто требуют консультации врача дома, не останутся без помощи. Пациент может позвонить и записаться на прием врача или обосновать необходимость вызова специалиста на дом. Врач позвонит пациенту и обсудит с ним проблему и договорится о времени посещения. Или, в случае экстренной необходимости, вызовут «скорую».

Служба «скорой» будет работать в прежнем режиме

У некоторых пациентов может возникнуть вопрос, а кто будет их принимать, если врач в отпуске? Отсутствие вашего врача не может быть причиной непринятия больного пациента. Медицинское учреждение обязано обеспечить замену, предупредив об этом пациентов, кто и когда будет принимать пациентов. В случае смены адреса или времени работы медучреждения, об этом должны проинформировать пациентов заблаговременно. Помните, в выходные и праздничные дни учреждения работают неполный рабочий день, но первичную медицинскую помощь учреждения будут представлять в дежурных кабинетах.

Итак, если вы определились с выбором лечащего врача, то сначала узнайте, можно ли подписывать декларацию в избранном учреждении, в этом вам поможет приклейка «Здесь можно избрать своего врача». Берите с собой паспорт и идентификационный код, мобильный телефон. Если надо подписать декларацию дли ребенка до 14-ти лет, возьмите свидетельство о рождении ребенка. Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите, что хотите подписать декларацию. Работник регистратуры введет ваши данные в электроную систему. На мобильный поступит СМС с кодом. Сообщите его работнику учреждения.

С электронной системы распечатается декларация с вашими данными. Внимательно прочтите, все ли ваши данные правильные. Если надо, работник учреждения внесет изменения и распечатает декларацию еще раз. Подпишите 2 экземпляра. Один заберите себе, второй остается в учреждении.

Работник учреждения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему. После этого вы в электронной системе охраны здоровья.