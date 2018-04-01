По ком звонит бубенчик?

3 апреля во Львове был задержан активист Евромайдана, житель Львова, Иван Бубенчик, подозреваемый в убийстве двоих сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» в феврале 2014 года. В тот же день его доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. На заседании суда в четверг обвинение попросило отозвать ходатайство о содержании Бубенчика под стражей. Как пояснила замгенпрокурора Анжела Стрижевская, предварительная квалификация действий активиста – "достаточно спорная и недостаточно обоснованная". Позднее Стрижевская в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения. Как сообщил в своем блоге спикер Генпрокуроатуры Андрей Лысенко, отныне И. Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 263 УК Украины (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия)". Это совсем другое дело, поскольку статьи предусмотрены в законе об амнистии участников «Революции достоинства». Ранее Стрижевская уже заявила, что Генпрокуратура допускает освобождение Бубенчика от уголовной ответственности на основании этого закона. Эта переквалификация произошла после личного вмешательства генпрокурора Юрия Луценко. Напомним, Бубенчик в 2016 году в интервью СМИ признался, что стрелял в «беркутовцев», однако позже он опроверг свои же заявления. В чем сущность этого дела и о чем свидетельствуют его обертоны?

Эксперты о деле Бубенчика

Глава профсоюза работников МВД Илья Кива в эфире канала «112 Украина» отметил, что вопросы могут возникнуть минимум к 30 тысячам добровольцев, которые (как и он сам) «пошли с оружием в руках, которое даже не было табельным оружием – покупали у маргиналов во Львовской области, в Запорожской области у бандитов…». Кива напомнил, что война до сих пор не объявлена украинским правительством, поэтому – «в любой момент… мы можем оказаться не героями, а преступниками». Такой юридический цугцванг вполне возможен после смены власти, считает политический эксперт Николай Спиридонов. А нынешняя власть в деле Бубенчика (равно как и в его «превращениях» и переквалификациях) преследует несколько целей. Что до изменения подозрения, то, по словам эксперта, возможно, это шаг политический – «некоторые трактуют это даже как заигрывание президента Петра Порошенко с националистическим электоратом». «Потому что нельзя законодательно разрешить убивать, тем более сотрудников правоохранительных органов. Соответственно, постановление очень сомнительно», – сказал эксперт. По его мнению, Бубенчика и не трогали бы, если б он сам не начал много говорить – «…стал хвастаться в интервью, что он убил двух «беркутовцев» в затылок». «Человек открыто заявляет о своих преступлениях, игнорировать его стало довольно трудно. Возможно, дело Бубенчика – это такой намек участникам Майдана, что вы, если кого-то убили, то это ладно, это не так страшно… Но, по крайней мере, вы об этом не хвастайтесь, интервью об этом не давайте», – предположил Спиридонов. «То есть, сами же представители власти ставят под сомнение легитимность, правомерность участия армии в войне на Донбассе», – констатировал Спиридонов. Что касается дела Бубенчика, то, по мнению эксперта, вряд ли у власти есть понимание, что вообще с этим дальше делать. В то же время, в переквалификации подозрения может быть и другая логика: одних слов самого подозреваемого мало, необходимы доказательства. А многие вещдоки, возможные улики, как известно, достаточно старательно уничтожались – «даже деревья спилили». «Во всяком случае, сигнал послан: вы, ребята, не зазнавайтесь, за такие заявления об убийствах «героя» вам не дадут, эти времена уже прошли. А скорее, придется отвечать юридически», – сказал Спиридонов. Он добавил: когда власть в Украине поменяется, а до сих пор это происходило достаточно регулярно, тогда «у многих участников Майдана могут возникнуть определенные проблемы». По мнению политического эксперта Руслана Бортника, «дело активиста Майдана Ивана Бубенчика примечательно постановкой вопроса. Его пытались привлечь не за участие в Майдане и даже не за убийство полицейских – по этим статьям по амнистии тысячи людей избежали ответственности. Бубенчика пытались привлечь к ответственности за то, что он якобы сорвал перемирие между протестующими и правоохранительными органами, которое тогда было установлено. Он якобы, имея злостный умысел, стрелял из автомата с консерватории, убивал безоружных правоохранителей – с целью эскалации конфликта, что в дальнейшем привело к бойне на Институтской, привело к крымским и донбасским событиям», – подчеркнул эксперт, добавив, что это не классическое дело майданного активиста. Возможно, предположил Бортник, за этим делом даже стоит поиск путей выхода из украинского кризиса: ведь это очень удобная трактовка, которая позволяет снять всю ответственность за гибель людей, за то, что произошло в Украине, как со сторонников Майдана, так и с предыдущей власти – одновременно. «Потому что то, о чем много кто говорил – о третьей силе, вот вам подтверждение… В том, что в кровавой бойне на Майдане не были заинтересованы не протестующие, ни власть. Это в какой-то мере выход для Украины на социальную стабильность, на примирение Востока и Запада, на консолидацию политических элит. Мне показалось, что кто-то тестирует такой вариант. Готовы ли к такому внутри власти, в обществе. Но власть показала, что она не готова, она прежде всего боится правых радикалов. И пока что такие инструменты консолидации не могут сработать», – сообщил политолог.

Дилемма нынешней власти

Любая власть должна обладать монополией на насилие. Эта аксиома, выведенная еще Максом Вебером, не дает покоя сегодняшним постмайданным правителям. Ведь перед ними сегодня встала дилемма: те люди, в частности Иван Бубенчик, которые совершали уголовные преступления на Майдане под знаменем Революции достоинства, и благодаря которым нынешняя власть смогла заехать на Банковую под предлогом националистического проекта, являются героями, которым «слава», но в рамках действующих правовых норм они являются преступниками, а не героями.

Не наказать их – значит заложить прецедент безнаказанности для будущих путчей и переворотов, что опять сделает силовиков, призванных для наведения порядка, беззащитными и бесправными. Наказать их, значит пойти против националистического дискурса, который стал содержанием главного революционного мифа, своего рода суррогатом государственной идеологии. Чтобы порвать с националистическим проектом, нужна политическая смелость, понимание, на какую альтернативную силу пассионарного склада опереться – ведь ее попросту нет. А реальность – это миллиарды долларов, которые США вкладывали в различные неправительственные организации (НПО), которые с 1991 г. распространяли идеологический яд братоненавистнической заразы через СМИ и тренировочные лагеря фанатиков на Западной Украине, обильно унавоженная и разросшаяся идеология ненависти к русским.

Казнить Бубенчика – значит показать, что все квазимайданные игры в революционную целесообразность закончены, и власть теперь будет делать то, что вообще говоря, должна делать любая власть. Но как раз этого и не хотят допустить националистические организации "добробатов" и различные волонтеры, которые видят в таком возможном шаге власти наступление заката своего бесконтрольного могущества. Они не хотят или не способны понять логику развития любой революции и диалектику любой власти: «РЕВОЛЮЦИЯ ВСЕГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ» и «РЕВОЛЮЦИЯ ПОЕДАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ». «Свободный радикал» Иван Бубенчик мог стать частью Нацгвардии и тем самым получить индульгенцию, т.е. полное отпущение грехов, но демонстративно не захотел сделать это, оставаясь «свободным художником». Именно таких свободных радикалов государство, которое вошло в свое нормальное русло, должно будет осаждать и зачищать. Но именно этого государство сегодня как раз и не решается делать по изложенным выше причинам. Бубенчику изменили меру пресечения и сняли с него подозрения.

А король-то голый...

«По ком звонит Колокол?», – восклицал Хэмэнгуэй. По ком звонит бубенчик? По постмайданной власти и ее лидерам. Только в революцию условно «можно» нарушить абсолютную заповедь «не убий», но революционный угар выветрился и наступает прозрение: ЗАПОВЕДЬ «НЕ УБИЙ» ВООБЩЕ НИКОГДА НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ, т.к. это «убий» бумерангом вернется тебе же самому. Нынешняя власть не сможет отказаться от националистического дискурса, т.к. это принцип ее собственной легитимации, при отбрасывании которого обнажается вся нелицеприятная правда о захвате власти.