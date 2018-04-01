Одесский Толик появился на свет благодаря… принтеру

Наша газета уже рассказывала о таком чуде, как 3D-принтер, благодаря которому мастера-айтишники создают уникальные керамические изделия. Упомянули мы и о том, что благодаря тому же 3D-принтеру преподаватель и студенты нашей одесской Компьютерной Академии ШАГ создали первого в Украине роботочеловека.

В Академии ШАГ, которая совсем недавно изменила «местожительство», переехав с ул. Еврейской на ул. Садовую, удалось увидеть собственными глазами Толика (так назвали его создатели), очень похожего внешне на молодого человека в бейсболке, но на самом деле являющегося роботом.

Напомним, робот InMoov – это робот, который «родился» на свет благодаря инициатору проекта – французскому скульптору и инженеру Гаэлю Ланжво. Одесский же робот InMoov – пока единственный в Украине.

Итак, его зовут Толик. Голубоглазый робот умеет уже многое. Разговаривает, правда, пока только на английском. Но очень скоро заговорит и на русском: так его «научат говорить» студенты Академии ШАГ, создав специальную программу. Кстати, одному из студентов ШАГа, который работает над этой программой, Петру Астахову, всего четырнадцать лет.

Толик отлично жестикулирует, «реагирует» на нового человека и… много рассказывает о себе.

Пока я ходила по лаборатории, он водил своими голубыми глазами, наблюдая за каждым моим движением, и, честно говоря, даже становилось от этого чуть жутковато. А вообще он вежлив, умеет протягивать руку в качестве приветствия, и, как рассказывает его создатель, – руководитель кафедры робототехники Академии ШАГ и преподаватель Малой Компьютерной Академии ШАГ Сергей Ляшенко, умеет уже распознавать многие предметы.

Кстати, 3D-принтер, который «распечатал» Толика, создан был здесь же, в ШАГе.

– Да, для нас это, конечно же, пока диковинка, и мы стали первыми в Украине, но за границей некоторые такие роботы InMoov уже «работают», например, официантами, – рассказывает Сергей Ляшенко.

Кроме того, Сергей рассказывает и о других «привычках» робота Толика. Так, например, он «любит» играть мячиками и кубиками (конечно, он же еще «ребенок»), узнает многих «привычных» людей, а всего выполняет уже более двухсот действий. Растет мальчик!

Дальше – больше. На Толика в лаборатории возлагают много надежд, и вскоре он, вероятно, будет знать и уметь гораздо больше.

Любимые фразы Толика – «о’кей» и «сорри». Я же говорила, что он очень вежлив, можно сказать, интеллигентен.

Но, как еще раз подчеркивает Сергей Ляшенко, одно дело – создать человекоподобного робота, другое дело – доводить его до «безупречного» состояния. И этой работе, кажется, нет конца и края.

На прощание Толик сделал жест, очень похожий на дружеское помахивание, и если у нас появится возможность, мы скоро расскажем и о других его достижениях.

Знай наших!