В Одессе прошел Кубок Украины по ушу и Открытое первенство Одесской федерации ушу среди юниоров

В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета состоялись сразу два спортивных события - Открытое первенство Одесской федерации ушу среди юниоров и Кубок Украины по ушу. Примечательно, что Кубок такого уровня проводится в Одессе впервые после семилетнего перерыва. Он является рекордным по количеству участников - за победу соревновались более 400 спортсменов, самому младшему участнику 3 года. Двадцать команд представили Киевскую, Запорожскую, Донецкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Винницкую, Херсонскую, Одесскую и другие области.

Уже второй год подряд мы проводим наши соревнования в этом спортивном комплексе и очень благодарны президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову за помощь в их организации. Потому, что без помощи мы бы и не смогли бы сделать все настолько масштабно.

— говорит президент Одесской федерации Ушу Леонид Борисов.

Большинство участников соревнований выступают в спортивном комплексе МГУ уже не впервые. Для детей и подростков ушу играет важную роль в развитии и совершенствовании физических качеств - силы, ловкости, гибкости, скорости и выносливости. Юниоры признают, что на результаты соревнований большое влияние оказывают те условия, в которых они проходят.

Почти половину участников соревнований составляют спортсмены из Одесской области, и это не удивительно. Именно Одесса дает Украине очень успешных ребят в этом виде спорта.

Артем Россошенко начал заниматься ушу в 2010 году и уже в 2011 году стал бронзовым призером Открытого чемпионата Одесской области. В следующем году он добился звания чемпиона Открытого чемпионата Одесской области, и с тех пор не останавливается в движении наверх, к вершинам мастерства в этом восточном виде спорта. В 2017 году он становится чемпионом Украины среди юниоров и бронзовым призёром Чемпионата Европы по традиционному ушу в Тбилиси.

Мастер спорта, член Национальной сборной Украины Варламова Наталья пришла в ушу в 1999 году. На сегодняшний день в ее активе целый арсенал престижных наград и званий. Чемпионка Украины 2010 г., победитель Финала Кубка Украины 2016, 2017 гг., чемпионка Европы 2010, 2017 гг. и, наконец, бронзовый призёр Чемпионата мира 2017 г. Все это не дает ей право на отдых, а совсем наоборот. Нужна огромная работа, считает она, для того, чтобы подтвердить свое мастерство и двигаться дальше, к еще непокоренным спортивным вершинам.

Подобные соревнования – большое событие и для ребят, и для их тренеров. Их всегда ждут и готовятся к ним. Это и праздник, и возможность показать свое мастерство, померяться с другими силами, посмотреть, как работают спортсмены из других команд. Это – рубеж, который стимулирует их совершенствоваться, двигаться дальше, тренироваться и постигать философию этого вида спорта.

— рассказывает Леонид Борисов.

Все участники были награждены почётными дипломами, медалями и ценными подарками.

Очень скоро, в июле, сборная команда Одесской федерации ушу отправится на всеукраинские соревнования в Бровары, под Киевом, чтобы подняться на следующую ступеньку мастерства.