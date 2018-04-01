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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На севере Одесской области появится новый современный медицинский центр

Категория: Новости


Как выяснилось сегодня на аппаратном совещании в областной администрации, местом его расположения станет Любашовка.

Как отметил губернатор Максим Степанов, трасса «Одесса-Киев» на состояние которой так жалуются водители, на территории Одесской области существенно лучше. «Поэтому здесь участник движения разгоняются, в результате чего часто происходят ДТП с пострадавшими!»

Именно поэтому на границе области нужен медицинский центр с современным травматическим отделением, оборудованный всем необходимым, чтобы принять  пострадавших.

Именно его и собираются создать на базе Любашовской районной больницы.

Отметим, что по инициативе губернатора следующее аппаратное совещание с участием актива области пройдет не как обычно в здании областной администрации на проспекте Шевченко, а в Любашовке.



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