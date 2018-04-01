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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе остановлено движение трамвайного маршрута №21

Категория: Новости


Впрочем, не надолго…

По информации КП «Одесгорэлектротранс», причиной остановки движения стало ДТП.

На улице Бугаевской грузовик с прицепом врезался в припаркованный автомобиль. В результате прицеп развернуло поперек проезжей дороги, и он напрочь перегородил трамвайные пути.

Однако, по убеждению коммунальщиков, простой трамваев будет недолгим.

Добавим, что свое слово они сдержали. Простой трамваев составил лишь около  часа. И по информации диспетчерской службы «Одесгорэлектротранса», движение трамваев восстановлено.



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