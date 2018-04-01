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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

В Одесской области очередное бытовое убийство

Категория: Новости


В Одесской области очередное бытовое убийство

На сей раз трагедия произошла в Ивановке. Там во время совместного распития спиртных напитков в «отдыхающей» компании произошел конфликт, закончившийся дракой.

В результате один из ее участников потасовки попросту забил другого насмерть.

Как выяснилось, пятидесятилетний пострадавший погиб от множественных травм грудной клетки.

Злоумышленник задержан. Начато уголовное производство по статье «нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти». За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

 



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