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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Телефонное хулиганство перекинулось из города на область

Категория: Новости


Телефонное хулиганство перекинулось из города на область

  Накануне спасатели, кинологи и полицейские искали взрывчатку в Белгород-Днестровском суде. В результате работа суда была парализована более, чем на два часа.

Причиной стало анонимное телефонное сообщение о минировании в здании суда. Как и следовало ожидать, ни в здании суда, ни на прилегающей территории никакого взрывного устройства обнаружено не было. Теперь полицейские ищут самого «телефонного террориста».

К сожалению, как показывает практика, такие поиски чаще всего оказываются тщетными. Но даже тогда, когда виновных удается обнаружить, они отделываются условным наказанием.



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