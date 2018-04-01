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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

«Украинская Венеция» -подтопление продолжается?

Категория: Новости


«Украинская Венеция» -подтопление продолжается?

  В ближайшие дни ожидается новое повышение уровня воды в Дунае в районе Вилково. Об этом предупреждают эксперты ГСЧС. В результате часть населенного пункта может быть подтоплена.

Отметим, что это, по меньшей мере, четвертый случай подтопления города с начала нынешней весны. Причины тому как паводковые явления, так и нагонный ветер.

Отметим, однако, что значительная часть Вилково находится в воде круглый год. Дома стоят на сваях прямо последи дунайских протоков. Именно поэтому город получил сленговое название «Украинская Венеция».



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