«Украинская Венеция» -подтопление продолжается?

В ближайшие дни ожидается новое повышение уровня воды в Дунае в районе Вилково. Об этом предупреждают эксперты ГСЧС. В результате часть населенного пункта может быть подтоплена.

Отметим, что это, по меньшей мере, четвертый случай подтопления города с начала нынешней весны. Причины тому как паводковые явления, так и нагонный ветер.

Отметим, однако, что значительная часть Вилково находится в воде круглый год. Дома стоят на сваях прямо последи дунайских протоков. Именно поэтому город получил сленговое название «Украинская Венеция».