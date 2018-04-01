Окнянский район Одесской области станет примером не только для региона, но и для всей страны

В области медицинской реформы, во всяком случае. Об этом сообщил в ходе совещания губернатор Максим Степанов.

По его словам, именно там впервые в области был реализован проект «Телемедицина», который позволяет охватить квалифицированной медицинской помощью все население района, включая отдаленные населенные пункты.

Суть данной реформы заключается в том, что местные сельские ФАПы получили специальную технику, которая позволяет фельдшерам провести на месте необходимые анализы и через Интернет передать их результаты специалистам районной больницы, которые и ставят пациентам диагноз и назначают лечение.

Теперь этот опыт, по словам Максима Степанова, будет распространен не только во всему региону, но и по всей территории Украины. Правда, как скоро это произойдет, глава региона не уточнил.