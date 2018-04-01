В одесском регионе не должно быть туристического сезона!

С такой инициативой выступил накануне губернатор Максим Степанов. В том смысле, что туризм в регионе должен развиваться не только в летний период, но и на протяжении всего года.

По убеждению Максима Степанова, в организации пляжного отдыха в той же Затоке трудно конкурировать, например, с Антальей, не говоря уже о более южных краях. Но на территории области имеется большое количество памятников истории архитектуры, национальные парки, не говоря уже о достопримечательностях непосредственно областного центра.

К тому же, для привлечения туристов, необходимо разрабатывать зеленый туризм, а так же гастрономические и винные туристические маршруты. По убеждению губернатора, развитие всех туристических возможностей области позволит обеспечить привлечение туристов в регион не только летом, но и на протяжении всего года.