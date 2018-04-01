 
Информация к новости
  • Просмотров: 629
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Серьезное ДТП произошло в районе проспекта маршала Жукова

Категория: Новости


Серьезное ДТП произошло в районе проспекта маршала Жукова

  Накануне вечером, в районе рынка «Успех», автомобиль «Мазда» на полной скорости выскочил на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Фольгсвагеном».

В результате автомобиль «Мазда» загорелся. Для тушения пришлось привлекать спасателей. Двадцати однолетний водитель «Мазды», ставший виновником столкновения, в тяжелом состоянии госпитализирован.

В результате ДТП движение по проспекту Маршала Жукова оказалось фактически заблокированным. Что стало причиной утраты водителем «Мазды» контроля над автомобилем, пока неизвестно.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 