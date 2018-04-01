Серьезное ДТП произошло в районе проспекта маршала Жукова

Накануне вечером, в районе рынка «Успех», автомобиль «Мазда» на полной скорости выскочил на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Фольгсвагеном».

В результате автомобиль «Мазда» загорелся. Для тушения пришлось привлекать спасателей. Двадцати однолетний водитель «Мазды», ставший виновником столкновения, в тяжелом состоянии госпитализирован.

В результате ДТП движение по проспекту Маршала Жукова оказалось фактически заблокированным. Что стало причиной утраты водителем «Мазды» контроля над автомобилем, пока неизвестно.