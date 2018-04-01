В Одессе сутки искали родителей 2-х летней девочки

Практически сутки искали родственников девочки 2-х летнего возраста, которую около полудня нашли в Малиновском районе на рынке "Черемушки" в Одессе 17 апреля.

По имеющейся информации, одесская полиция выяснила обстоятельства, при которых двухлетняя девочка оказалась одна на рынке «Черемушки».

Как сообщили в Малиновском отделении полиции, мама ребенка находится в тяжелом состоянии в Овидиопольской больнице. Женщина воспитывала ребенка одна и является матерью-одиночкой.

Правоохранители выяснили, что биологический отец девочки привел ее в приют, а после того как там отказались принять ребенка, оставил малышку на рынке. Там ее и обнаружили полицейские.

В приюте мужчина не сообщил, что является отцом ребенка, а просто сказал, что нашел девочку.

В данный момент девочка находится в инфекционной больнице на обследовании. Дальнейшую ее судьбу будет решать Служба по делам одесского горсовета.