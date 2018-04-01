В апреле - мае правоохранители МВД Украины будут нести службу в усиленном режиме.

Задача не только обеспечить публичный порядок, но и оперативно информировать о текущей ситуации. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«С 26 апреля по 9 мая в Украине будут массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок. Конечно, мы проведем обучение», - сказал Сергей Яровой.

Кроме этого, в конце мая Украина будет принимать финал Лиги чемпионов УЕФА. Эти матчи столица будет встречать 24 мая на стадионе «Динамо» им. Лобановского - финал Лиги чемпионов среди женщин, а 26 мая на НСК «Олимпийский» - финал Лиги чемпионов.

По прогнозам МВД, матчи посетит более 50 000 иностранцев. Футбольные функционеры не исключают также прибытие и 5000 сторонников каждой из команд, которые приедут в столицу без билетов, для поддержки команды на территории «Фестиваля чемпионов» или так называемой фан-зоны.

На период проведения матчей, кроме сил полиции из других регионов, к охране общественного порядка также будут привлечены около трех тысяч нацгвардейцев.