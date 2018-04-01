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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В зале суда по делу «Виктории» Саркисяну стало плохо

Категория: Новости

В зале суда по делу «Виктории» Саркисяну стало плохо

  Сегодня, 18 апреля, в Киевском райсуде должны были продолжить рассматривать дело директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Однако в ходе заседания у подсудимого поднялось давление. На место прибыли медики и констатировали предынфарктное состояние.

Подсудимого вывели из зала и увезли в больницу. Следующее заседание назначено на 23 апреля.

Напомним, Саркисяна обвиняют в служебной халатности, что привело к гибели трех участниц ансамбля «Адель» во время пожара в лагере.

Между тем суд признал потерпевшими по этому делу 78 человек.


Источник: Первый Одесский Портал



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