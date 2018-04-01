В зале суда по делу «Виктории» Саркисяну стало плохо

Сегодня, 18 апреля, в Киевском райсуде должны были продолжить рассматривать дело директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Однако в ходе заседания у подсудимого поднялось давление. На место прибыли медики и констатировали предынфарктное состояние.

Подсудимого вывели из зала и увезли в больницу. Следующее заседание назначено на 23 апреля.

Напомним, Саркисяна обвиняют в служебной халатности, что привело к гибели трех участниц ансамбля «Адель» во время пожара в лагере.

Между тем суд признал потерпевшими по этому делу 78 человек.