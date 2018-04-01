Сегодня в Одессе открыли памятную доску герцогу де Ришелье

Сегодня в Одессе торжественно открыли памятную табличку герцогу де Ришелье там, где более 200 лет назад находилась канцелярия одесского градоначальника.

Как рассказал одесский краевед и историк Олег Губарь, де Ришелье жил в домике на углу Портняжей (Ланжероновской) и Театральной (Ришельевской), а работал в пристроенном флигеле. Здесь принимались все планировочные, строительные, социальные решения, по которым строилась Одесса.

Табличку установили на фасаде отеля «Моцарт», на месте которого раньше было здание канцелярии.