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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Сегодня в Одессе открыли памятную доску герцогу де Ришелье

Категория: Новости

Сегодня в Одессе открыли памятную доску герцогу де Ришелье

  Сегодня в Одессе торжественно открыли памятную табличку герцогу де Ришелье там, где более 200 лет назад находилась канцелярия одесского градоначальника.
Как рассказал одесский краевед и историк Олег Губарь, де Ришелье жил в домике на углу Портняжей (Ланжероновской) и Театральной (Ришельевской), а работал в пристроенном флигеле. Здесь принимались все планировочные, строительные, социальные решения, по которым строилась Одесса.

Табличку установили на фасаде отеля «Моцарт», на месте которого раньше было здание канцелярии.


Источник: Культурометр



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