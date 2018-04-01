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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Трагедия произошла сегодня в Одессе. Во время пожара в жилом доме погиб четырехлетний ребенок

Категория: Новости


Трагедия произошла сегодня в Одессе. Во время пожара в жилом доме погиб четырехлетний ребенок

  По информации ГСЧС, около половины шестого утра поступил сигнал о возгорании на улице Заболотного. Когда спустя десять минут на место прибыл пожарный экипаж, выяснилось, что пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажного дома.

В течение двадцати минут пожар был погашен. Однако на месте возгорания былао обнаружено тело четырехлетней девочки. От пожара пострадали еще три ребенка-2004, 2011 и 2016гг. рождения с диагнозом «отравление продуктами горения». Все пострадавшие госпитализированы в ГКБ №3.

Как выяснилось, причиной возгорания стала оставленная без внимания свечка. Оказалось, что квартира за долги была отключена от электроснабжения.



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