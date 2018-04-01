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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Историческая справедливость восторжествовала!

Категория: Новости


Историческая справедливость восторжествовала!

  Коммунальные работники уже практически смыли краску, которой местные националисты сегодня облили мемориальные плиты, с названиями городов-героев.

Напомним, что этот акт вандализма был обнаружен сегодня утром. Причем националисты на месте названий городов-героев написали название мест проведения операций АТО -Иловайск, Краматорск, Дебальцево, Мариуполь.

По их мнению, это для граждан Украины гораздо важнее. Вопрос о том, по какому праву эти маргиналы позволяют себе говорить от имени всех граждан Украины они, как обычно, оставили без ответа.

Отметим, что подавляющее большинство как одесситов, та и жителей других городов Украины, которые отреагировали в соцсетях на это событие, выразили свое возмущение совершенному националистами кощунству.

По информации ГУНП, по факту осквернения памятных знаков начато уголовное расследование.



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