В Одессе подведены итоги конкурса социальных проектов

В 2017 году конкурс проводился семнадцатый раз.

На реализацию Программы в 2018 году в бюджете Одессы предусмотрено финансирование в объеме 2 млн. грн. по 12-ти номинациям конкурса:

- социальная защита лиц с инвалидностью и их социально-психологическая реабилитация;

- борьба с бездомностью, детской беспризорностью и безнадзорностью;

- профилактика СПИДа, ВИЧ-инфекции и наркомании в г. Одессе;

- содействие занятости и активному долголетию людей пожилого возраста;

- социальное обслуживание тяжелобольных, в том числе на дому и в стационарных учреждениях;

- социально-психологическая реабилитация и адаптация временно переселенных лиц, участников АТО и членов их семей;

- содействие развитию самоорганизации населения в г. Одессе;

- решение социальных проблем молодежи;

- создание условий для сохранения национальной самобытности и этнической идентичности национально-культурных обществ г. Одессы;

- содействие деятельности общественных объединений ветеранов и социальной защищенности их членов;

- повышение роли и социального статуса общественных объединений инвалидов в обществе, защита прав и основополагающих свобод их членов;

- экологические проблемы социального направления.



Заказчиками приоритетных социальных проблем выступили следующие исполнительные органы:

- департамент труда и социальной политики;

- управление по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения;

- департамент образования и науки;

- департамент внутренней политики;

- департамент экологии и развития рекреационных зон.

Участниками конкурса были поданы 49 социальных проектов по 12 номинациям.

Окончательные итоги конкурса утверждены распоряжением городского головы от 18.04.2018 г. №277, победителями конкурса признаны 22 социальных проекта, а их авторы – 18 организаций и 4 органа самоорганизации населения - получили статус исполнителей социального заказа.