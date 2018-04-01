За три года городской программой «Здоровье» воспользовались тысячи пациентов

Сегодня, 18 апреля 2018 года, при участии заместителя Одесского городского головы Светланы Бедреги состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского городского совета.

На заседании был рассмотрен отчет о выполнении Городской целевой программы «Здоровье» за 2015-2017 годы. Отчет представил директор городского департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

В числе основных направлений Программы отмечены: развитие первичной медико-санитарной помощи; оказание лечебной и диагностической помощи больным с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями; раннее выявление злокачественных новообразований; помощь больным сахарным диабетом; улучшение качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью и реципиентов органов; борьба с распространением ВИЧ-инфекции и туберкулеза; обеспечение медикаментами больных орфанными заболеваниями и детей из социально уязвимых семей; профилактика материнских и неонатальных потерь; улучшение материально-технической базы медицинских учреждений и другие мероприятия, направленные на улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи для одесситов.

В числе основных направлений для дальнейшего совершенствования программы «Здоровье» отмечено создание и развитие городской детской хирургической службы в Одессе. Завершение ремонтно-строительных работ детской городской больницы №3 позволит создать здесь отделение хирургии одного дня. Также отмечена возможность создания отделения неонатальной хирургии на базе детской больницы им. акад. Б.Я. Резника.

Также члены профильной комиссии рассмотрели проект решения «О делегировании кандидатур для работы в составе Госпитального совета Госпитального округа №1». С учетом того, что основу госпитальных округов составляют многопрофильные клинические больницы второго уровня, депутаты утвердили четыре кандидатуры: главный врач ГКБ №1 Атанасов О.Е., главный врач ГКБ №10 Андриевский А.Г., главный врач ГКБ №11 Турчин Н.И. и главный врач детской городской больницы им. Резника Рыжикова Т.И.

Участники заседания также обсудили вопрос об утверждении проекта Городской целевой программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу, гепатитам и наркомании «Ускоренный ответ Одесса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 годы.