Одесские маргиналы пытались добиться закрытия российского Консульства при помощи…бомжей

Активисты «Рады Громадськой безпеки» привели к зданию Российского Генконсульства на Гагаринском плато несколько одетых в ватники бомжей, опоясанных плакатами «Я россиянин. Давай обнимемся!»

По данным лидера организации Марка Гордиенко, таким экстравагантным (мягко говоря) способом они намеревались привлечь внимание городских и областных властей «…к недопустимости нахождения в Одессе дипломатического представительства страны, с которой мы уже пятый год воюем!»

Теперь «активисты» РГБ намерены обратиться к руководству всех фракций городского и областного советов с требованием инициировать перед президентом вопрос о закрытии Генконсульства России в Одессе. То, что в этом случае по правилам дипломатических отношений последует «зеркальный» ответ россиян, что крайне затруднит дипломатическую поддержку Украиной своих граждан, по разным причинам находящихся в России, т.н. «активисты» в расчет явно не принимают.

Кстати, во многом именно исходя из этих соображений, украинский МИД и не ставит вопрос о закрытии диппредставительств России в Украине.