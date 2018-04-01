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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесские маргиналы пытались добиться закрытия российского Консульства при помощи…бомжей

Категория: Новости


Одесские маргиналы пытались добиться закрытия российского Консульства при помощи…бомжей

  Активисты «Рады Громадськой безпеки» привели к зданию Российского Генконсульства на Гагаринском плато несколько одетых в ватники бомжей, опоясанных плакатами «Я россиянин. Давай обнимемся!»

По данным лидера организации Марка Гордиенко, таким экстравагантным (мягко говоря) способом они намеревались привлечь внимание городских и областных властей «…к недопустимости нахождения в Одессе дипломатического представительства страны, с которой мы уже пятый год воюем!»

Теперь «активисты»  РГБ намерены обратиться к руководству всех фракций городского и областного советов с требованием инициировать перед президентом вопрос о закрытии Генконсульства России в Одессе. То, что в этом случае по правилам дипломатических отношений последует «зеркальный» ответ россиян, что  крайне  затруднит  дипломатическую поддержку Украиной своих граждан, по разным причинам находящихся в России, т.н. «активисты» в расчет явно не принимают.

Кстати, во многом именно исходя  из  этих  соображений,  украинский  МИД и не ставит вопрос о закрытии диппредставительств России в Украине.



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