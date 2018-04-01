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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сразу три торговых павильона в Одессе за одну ночь «обнес» заезжий рецидивист

Категория: Новости


  По информации ГУНП, накануне ночью в Киевском районе было ограблено сразу три торговых павильона.

Как выяснилось, преступник проникал в них путем взлома замков и похищал продукты питания, одежду, бытовую химию и технику на сумму более восьмидесяти тысяч гривен.

Благодаря оперативным мероприятиям правоохранителей злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец другого региона страны. Задержанный взят под стражу.

Начато уголовное производство по статье 185 УК Украины. За совершенные действия задержанному грозит до шести лет лишения свободы.



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