Сразу три торговых павильона в Одессе за одну ночь «обнес» заезжий рецидивист

По информации ГУНП, накануне ночью в Киевском районе было ограблено сразу три торговых павильона.

Как выяснилось, преступник проникал в них путем взлома замков и похищал продукты питания, одежду, бытовую химию и технику на сумму более восьмидесяти тысяч гривен.

Благодаря оперативным мероприятиям правоохранителей злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец другого региона страны. Задержанный взят под стражу.

Начато уголовное производство по статье 185 УК Украины. За совершенные действия задержанному грозит до шести лет лишения свободы.