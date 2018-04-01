В одесской полиции ожидается пополнение парка техники новыми вертолётами

Об этом рассказал начальник управления превентивной деятельности в ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.

Тем временем на взятом напрокат самолёте аэроклуба «Одесса» полицейские проинспектировали прибрежную зону и уточнили места базирования новой авиационной и водной техники ведомства.

Планируется приобретение нескольких вертолётов (в том числе санитарного) франко-немецкой компании Airbus Helicopters для размещения в аэропорту «Гидропорт», в одесской Отраде и на острове Первомайском. Они будут патрулировать побережье от Вилково до Каркинитского залива практически 24/7.