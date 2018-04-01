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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В одесской полиции ожидается пополнение парка техники новыми вертолётами

Категория: Новости

В одесской полиции ожидается пополнение парка техники новыми вертолётами

  Об этом рассказал начальник управления превентивной деятельности в ГУНП в Одесской области Иван Ищенко. 

Тем временем на взятом напрокат самолёте аэроклуба «Одесса» полицейские проинспектировали прибрежную зону и уточнили места базирования новой авиационной и водной техники ведомства.

Планируется приобретение нескольких вертолётов (в том числе санитарного) франко-немецкой компании Airbus Helicopters для размещения в аэропорту «Гидропорт», в одесской Отраде и на острове Первомайском. Они будут патрулировать побережье от Вилково до Каркинитского залива практически 24/7.


Источник: Odessa.net.ua



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