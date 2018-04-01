Суд назначил лжеминеру Соборной площади залог в размере 140 тысяч

Одесская местная прокуратура № 3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры 42-летний гражданин взят под стражу. В то же время суд определил размер залога в размере 140 тыс грн.

Установлено, что одессит в состоянии алкогольного опьянения дважды заведомо ложно сообщил в полицию о минировании Соборной площади города.

В тот же день правоохранители задержали его и сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, которое совершенно повторно.

Следует отметить, что в настоящее время в Приморском районном суде продолжается рассмотрение обвинительного акта в отношении указанного гражданина за совершение аналогичного уголовного преступления.