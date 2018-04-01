Из бюджета Одессы предоставят помощь ветеранам и семьям погибших воинов

17 апреля 2018 года состоялось третье заседание рабочей группы по оказанию помощи ветеранам войны и семьям погибших (умерших) воинов на территории других государств, во время военных действий и конфликтов на территории Украины, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе Одессе.

На основании решения рабочей группы 176 граждан получат финансовую поддержку из бюджета города.

Так, ежемесячную денежную помощь по 800 грн. (в месяц) смогут получать:

- 16 инвалидов войны на территории других государств;

- 1 член семьи погибших (умерших инвалидов войны) на территории других государств, а также 5 членов семьи погибших (умерших) воинов, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, и члены семей военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины.

Кроме того, одноразовую денежную помощь (на решение социально-бытовых проблем) получат:

- 148 ветеранов войны на территории других государств;

- 6 членов семей погибших (умерших) ветеранов войны на территории других государств.

Адресная денежная помощь ветеранам войны и семьям погибших (умерших) воинов на территории других государств, во время военных действий и конфликтов на территории Украины предоставляется в рамках Городской целевой программы на 2018-2020 гг.