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Сегодня, 14:00

С сегодняшнего дня возобновлена админуслуга по вклейке фото в паспорт

Категория: Новости

С сегодняшнего дня возобновлена админуслуга по вклейке фото в паспорт

  Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета с 19 апреля возобновляет прием документов на получение услуги по вклейке фото в паспорт гражданина Украины при достижении им 25- и 45-летнего возраста. 
Соответствующее решение было принято органами миграционной службы Украины. 
В связи с тем, что 17 апреля 2018 года утратил силу Порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, утвержденный приказом МВД № 320 от 13 апреля 2012 года, услуга будет предоставляться согласно Положению о паспорте гражданина Украины, утвержденному постановлением Верховной Рады Украины № 2503-XII. 
Одесситы, записанные на прием для получения указанной услуги в Центре предоставления административных услуг Одесского городского совета, смогут получить услугу в оговоренное время. 
Напоминаем: при достижении гражданином Украины 25- и 45-летнего возраста ему необходимо обратиться в органы миграционной службы Украины по месту регистрации для вклейки фото в паспорт гражданина Украины в течение одного месяца. В случае нарушения указанного срока такой гражданин привлекается к административной ответственности. 
В Одессе прием документов для вклейки фото в паспорт гражданина Украины проводится в Центре предоставления административных услуг Одесского городского совета по следующим адресам: 
ул. Косовская, 2Д (главный офис - для жителей всего города), 
ул. Ген. Петрова, 22 (для жителей Малиновского района), 
ул. Добровольского, 106 (для жителей Суворовского района).

Для получения административной услуги гражданину Украины, зарегистрированному в Одессе, необходимо подать заявление на получение административной услуги, паспорт гражданина Украины, в который необходимо вклеить фото, ИНН, две фотографии 3,5*4,5 см, соответствующие возрасту.

 


Источник: Одесский горсовет



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