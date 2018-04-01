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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Завтра в Одесском регионе объявлено штормовое предупреждение

Категория: Новости

Завтра в Одесском регионе объявлено штормовое предупреждение

  На завтра в Одессе и области объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По всему региону 20 апреля обещают переменную облачность без существенных осадков. Синоптики прогнозируют, что порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура воздуха в Одессе днем составит 16-18 градусов тепла, ночью — 8-10, по области — 14-19 и 5-10 градусов соответственно.

Также в Одесской области до 22 апреля ожидается чрезвычайная пожарная опасность — 5 класса.


Источник: Пушкинская



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