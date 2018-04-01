Сегодня продолжили рассмотрение по сути дела об убийстве боксера Сергея Лащенко

У подсудимого Бабека Дамир-оглы Гасанова в очередной раз изменился переводчик. Как рассказала адвокат потерпевших Юлия Гаврилюк, переводчик, который ранее участвовал в процессе, не явился по причине болезни. Однако у них иное мнение.

«Мы считаем, что каким-то образом сторона защиты оказала давление на переводчика. То ли это был подкуп, то ли давление – я не знаю, но я буду дальше разбираться в ситуации. Мы считаем эту ситуацию неприемлемой. Нам удалось найти нового переводчика, но я не уверена, что он прибудет на следующее заседание. Сторона защиты, возможно, вновь окажет давление», — сказала адвокат.

На сегодняшнем заседании суд допросил троих свидетелей убийства, которых пригласила сторона обвинения. Одного из свидетелей прокурор Светлана Кологрёва попросила допрашивать в закрытом судебном заседании через видеоконференцию. Другие свидетели по делу оказались сотрудницами Еврейской больницы, в которую изначально с огнестрельными ранениями обратился Лащенко, а позже произошло убийство.

В ночь с 7 на 8 апреля 2015 года они работали в больнице. По их словам, около 00:40 к ним в больницу поступили двое мужчин с ранениями ног, плеча и спины. Через короткое время они услышали выстрелы и увидели как мужчина с капюшоном и пистолетом в руках выпрыгнул через окно.

«Через минут 15 я зашла в перевязочную и услышала выстрелы. Через несколько минут в перевязочную забежали люди, ещё через несколько секунд запрыгнули на стол и выпрыгнули в окно. Дальше я услышала крики. Парень один уже хрипел, его погрузили на носилки и повезли в операционную», — рассказала одна из свидетелей, медсестра Еврейской больницы.

По словам прокурора, особенно важными были показания свидетеля, которого допрашивали в закрытом режиме. Остальных свидетелей по делу допросят на следующем заседании, которое состоится 26 апреля.

«Мы надеемся, что судебный процесс пойдёт более динамично. Сейчас сторона защиты сообщила, что у них есть свидетели. Надеемся, что они их приведут. С нашей стороны осталось допросить несколько свидетелей. Основного мы допросили», — сказала прокурор.

Напомним, суд более 8 месяцев с момента передачи обвинительного акта в Малиновский районный суд не мог приступить к рассмотрению дела по сути. Заседания постоянно переносили из-за отсутствия у обвиняемого переводчика на азербайджанский язык. Его удалось найти только в феврале этого года.

Бабек Дамир-оглы Гасанов обвиняется по ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 296 УК Украины — умышленное убийство и хулиганство с применением оружия. Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Убийство боксера Сергея Лащенко произошло ночью 8 апреля 2015-го года. Подозрение в совершении преступления пало на тогда 24-летнего азербайджанца Бабек Дамир-оглы Гасанова, которому удалось скрыться от правоохранителей. Больше года он скрывался от правосудия и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории РФ, откуда экстрадировали в Одессу. В феврале 2017 по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом Одессы подозреваемый взят под стражу. На первое заседание по делу убийства пришел Василий Ломаченко, который попросил президента Украины Петра Порошенко проявить участие в расследовании.