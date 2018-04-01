11 неплательщиков алиментов уже убирают улицы

В Одесской области 11 должников по алиментам убирают улицы. Еще 6 человек в скором времени будут трудоустроены.

Как сообщили в Главном территориальном управление юстиции в Одесской области, вынесено 17 постановлений о наложении административного взыскания в виде общественно полезных работ в отношении должников по алиментам.

Напомним, в этом году вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, может обернуться для безответственного родителя запретом на управление авто. Должнику также могут запретить пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием. Кроме того, предполагается административное взыскание в виде социальных работ.