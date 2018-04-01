Жители Совиньона митинговали под стенами ОГА

По словам пикетчиков, им приходится постоянно конфликтовать с руководством ЖЭО «Коммунсервис» и учредителем Совиньона Александром Сачковым.

Дело в том, что «Коммунсервис» предоставляет коммунальные услуги в городке, и с января этого года без всяких оснований были подняты тарифы. Так, 1 куб. м воды ранее стоил 12 грн, а теперь - 25 грн. Тем, кто выражал недовольство, отключали освещение, воду, а в некоторых случаях им угрожали «титушки».

Однако конфликт происходит не только из-за повышения тарифов и постоянных угроз. Члены жилого кооператива «Совиньон-2» в марте этого года избрали нового руководителя, однако, выборы сопровождались стычками – на место прибыли «титушки» и сотрудники частных охранных фирм, которые выступали против местных жителей. И вот, в отместку за выбор жителей, в эту субботу, 24 апреля, состоится собрание, на котором планируют выбрать нового главу. При этом местных жителей пускать не собираются, а на входе будут дежурить все те же работники охранных структур.

Участники акции протеста возмущены – без них собираются выбирать нового руководителя кооператива, которым, скорее всего, станет директор ЖЭО «Коммунсервис» Евсеев.

Помимо всего прочего жители Совиньона совершенно случайно выяснили, что «Коммунсервис» выкупил главный магистральный трубопровод городка стоимостью около 150 млн грн всего за 1 грн. При этом предприятие приобрело трубопровод не у кого-нибудь, а и жителей Совиньона. По словам пикетчиков, им представили документ, на котором были подписи членов кооператива «Совиньон-2» с согласием на продажу, которые были подделаны или поставлены обманом. Более того, в списке есть даже человек, который скончался в 2011 году.

– Руководство Овидиопольской РГА не реагирует на беспредел в Совиньоне, полиция тоже. Участковый видел, как «титушки» распыляли газ в людей, но вместо того, чтобы вмешаться, он отвернулся, а потом и вовсе сказал, что ничего не видел. Неудивительно, ведь в Совиньоне ему подарили квартиру. Нам надоела эта мафия, и если нам никто из власти не поможет, то будем перекрывать дороги, а в случае чего - готовы исправить ситуацию по-своему, – рассказал один из митингующих.

Пикетчики подготовили обращение к губернатору Одесской области Максиму Степанову с требованием вмешаться в происходящее. В первую очередь, граждане попросили направить представителей Одесской ОГА на собрание, которое должно пройти в субботу, 21 апреля. А также повлиять на правоохранительные органы, так как полицейские попросту не реагируют на нарушения, которые происходят на их глазах.

Также протестующие обратились к властям с просьбой поспособствовать заключению прямых договоров с «Инфоксводоканалом» и «Облэнерго», так как жители зависят только от «Коммунсервиса».

Степанов так и не вышел к недовольным жителям, но его представители выслушали требование пикетчиков и заявили, что в субботу сотрудники облгосадминистрации будут в Совиньоне на собрании. Кроме того, в понедельник, 23 апреля, соберется рабочая группа, которая рассмотрит все вопросы жителей коттеджного городка.