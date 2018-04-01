Спасти Рени от мусора может только мусороперерабатывающий завод

Депутаты Ренийского городского и Долинского сельского советов провели выездное совещание на городской свалке, которую совместно используют два населённых пункта.

В этот день представители органов местного самоуправления воочию убедились в том, что мусор регулярно горит, отравляя окружающую среду, и прежде всего окрестности Долинского.

Именно губительное влияние бытовых отходов на экологию и здоровье местного населения вынудило Долинский сельсовет потребовать от городской власти закрыть свалку или перенести её в другое место. В частности, на сессии горсовета, которая состоялась в октябре 2017 года, сельский голова Виктор Готка сообщил о том, что сельсовет подготовил судебный иск с требованием отменить право аренды земельного участка, где расположена свалка.

Напомним, что твёрдые бытовые отходы начали накапливаться близ Долинского ещё в начале 70-х годов прошлого века. В 1998 году Ренийский городской и Долинский сельский советы заключили договор о совместном использовании свалки сроком на 49 лет. Однако, как утверждает Виктор Готка, этот договор является недействительным, поскольку он не был зарегистрирован в законном порядке. Кроме того, проект отвода земельного участка не был согласован с государственными ведомствами.

В ходе выездного совещания ренийские и долинские депутаты получили возможность на месте оценить масштаб проблемы.

«Когда открывали эту свалку, ещё не знали, что такое синтетические памперсы и пластиковые бутылки. Они горят совсем не так, как древесина или другие органические отходы. Эта свалка действует как химическое оружие», — сказал долинский фермер Григорий Попов.

«В последние десятилетия здесь творится настоящий кошмар! Мы, местные жители, почти ежедневно дышим токсичным дымом от горящей пластмассы. Очень много людей у нас болеют раком дыхательной системы и другими тяжёлыми заболеваниями», — заявил руководитель общественной организации «Развитие села Долинское» Иван Строя.

Ренийский городской голова Игорь Плехов признаёт справедливость упрёков со стороны соседей, однако мэрия не готова немедленно закрыть свалку или перенести её на другое место.

«Таким образом, мы загрязним ещё одну территорию. Единственный выход из ситуации – организовать раздельный сбор мусора и построить мусороперерабатывающий завод», — отметил городской голова.

Но не всё так просто. По словам председателя Ренийского райсовета Олега Зуева, государственные средства на строительство мусороперерабатывающего завода никто не выделит – местные власти сами должны найти инвестора. А инвестор вряд ли захочет начать реализацию проекта, поскольку Рени и Долинское не «производят» столько мусора, сколько необходимо для рентабельной работы завода.

Где же выход? По мнению Игоря Плехова, проблему можно решить, если мусороперерабатывающий завод будет обслуживать Ренийский, Измаильский и Болградский районы.

Между тем жители Долинского продолжают оказывать давление на городскую власть.

«Нам нужно решать вопрос со свалкой сегодня, потому что строительство завода мы будем ждать ещё десять лет!» — настаивает сельский голова Виктор Готка.