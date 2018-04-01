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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одесской области проходят проверки автобусных маршрутов

Категория: Новости

В Одесской области проходят проверки автобусных маршрутов

  В Одесской области проходят профилактические мероприятия по контролю над соблюдением правил перевозки пассажиров автобусными перевозчиками.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Сцелью недопущения дорожных происшествий и повышения уровня безопасности пассажиров на пассажирском транспорте, на территории Одесской области проходят профилактические мероприятия по контролю над соблюдением правил перевозки пассажиров автобусными перевозчиками.

Совместные экипажи патрульной полиции и Укртрансбезопасности работают на территории всей области.

Правоохранители выявляют и документируют нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

«Проверки носят систематический характер и касаются всех автобусных перевозчиков без исключения. Нарушители действующих норм будут привлекаться к административной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе.


Источник: Пора говорить



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