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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одесской области совершено новое убийство. На сей раз - за долги!

Категория: Новости


В Одесской области совершено новое убийство. На сей раз - за долги!

  По информации ГУНП, трагедия произошла накануне в Раздельнянском районе. В селе Лиманское на кладбище между могилами местные жители обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

На место срочно выехала оперативно-следственная группа, которая буквально «по горячим следам» задержала двух подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались местный житель и одессит.

Как выяснилось в ходе первоначальных следственных мероприятий, они были знакомы с убитым и накануне пытались в буквальном смысле «выбить» из него долг. От полученных побоев тот скончался. Когда злоумышленники осознали, что совершили, они оттянули тело на кладбище и спрятали среди могил.

Оба подозреваемых задержаны. Открыто уголовное производство по статье 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти). За совершенное преступление задержанным «светит» до пятнадцати лет лишения свободы.



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